Descripción:

Todavía existe una gran brecha digital en España, en lo que respecta a la conectividad de Internet sobre todo en zonas rurales, pero también en algunos núcleos urbanos olvidados.



Seleccionamos Comerciales y Distribuidores para la comercialización de los servicios de Internet por Satélite líderes en España.



Si ya comercializas productos tecnológicos, seguro que en algún momento alguien te ha comentado que no le llega allí el ADSL y que no sabe cómo poner Internet, incluso muchos ni teléfono. ¿ Quieres darles una solución y a la vez aumentar tu negocio?



Igual no estás dentro del mundo de la tecnología, pero por unas razones u otras tienes contactos que pueden convertirse en clientes, ¿ no te interesa también aumentar tu negocio?



Con EuronaSAT, también se pueden tener 20 Mb de velociad de Internet en zonas de brecha digital, aunque no llegue la línea telefónica, aunque no llegue el adsl ni la fibra. La comunicación con el satélite es bidireccional, por eso se puede tener internet aunque no exista ningún otro tipo de comunicación, además las instalaciones están realizadas por técnicos homologados propios.











Condiciones:

Ofrecemos:

* Comisiones por alta de cliente

* Incentivos según escalados

* Señalización de zonas para realización de visitas a puerta fría

* Pago de comisiones en menos de 30 días del alta del cliente

* Seriedad

* Profesionalidad